Mondial 2018 - Quatrième remplacement, une première dans l'histoire

(Belga) C'est un petit évènement: en entrant dimanche à la 97e minute, lors de la prolongation contre l'Espagne, le Russe Aleksandr Erokhin restera comme le premier quatrième remplacement pour une même équipe dans l'histoire de la Coupe du monde.

C'est une nouveauté de ce Mondial 2018: une équipe peut procéder à un quatrième remplacement en prolongation. Erokhin est entré à la place de Daler Kuziaev. L'Espagne et la Russie n'ont pu se départager (1-1) au terme du temps réglementaire de leur 8e de finale du Mondial 2018, dimanche à Moscou. Les Espagnols ont ouvert le score grâce à un but contre son camp d'Ignashevich sous la pression de Ramos (12e), avant l'égalisation de Dzyuba sur penalty (42e), à la suite d'une main de Piqué dans la surface. Le vainqueur de match affrontera en quart de finale le gagnant de la rencontre Croatie-Danemark, dont le coup d'envoi sera donné à 20h00.. Pour l'heure, un seul quart de finale est connu: c'est France-Uruguay, vendredi à Nijni Novgorod. Les Bleus ont éliminé l'Argentine de Lionel Messi (4-3) et la Celeste a sorti le Portugal de Cristiano Ronaldo (2-1). (Belga)