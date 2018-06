Mondial 2018 - Roberto Martinez salue "une très bonne performance de l'ensemble du groupe"

(Belga) A l'exception de Thibaut Courtois et Dedryck Boyata, Roberto Martinez a modifié toute son équipe jeudi pour le match face à l'Angleterre, que les Diables Rouges ont gagné 1-0 grâce à un but d'Adnan Januzaj.

"C'est une très bonne performance de l'ensemble du groupe", a déclaré Roberto Martinez au micro de la RTBF. "La victoire n'était pas l'objectif principal aujourd'hui. L'objectif principal, c'était une bonne performance du groupe et la victoire est une conséquence de cela". La Belgique termine à la 1e place du groupe G avec 9 points et affrontera le Japon lundi en 8e de finale. "On ne doit pas penser aux différents scénarios possibles, on doit se concentrer sur nous", dit le sélectionneur fédéral. On a montré que le groupe était très fort. Certains joueurs ont très bien débuté en Coupe du monde aujourd'hui. Il faudra être prêt pour le prochain match, c'est la seule chose qui compte pour nous maintenant". C'est Adnan Januzaj, invité-surprise dans la liste des 23, qui a inscrit l'unique but du match. "Adnan a prouvé ce soir pourquoi il était dans le noyau. C'est un joueur de talent qui travaille dur pour l'équipe", conclut Roberto Martinez.