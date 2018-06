Mondial 2018 - Sepp Blatter sera en Russie la semaine prochaine

(Belga) Sepp Blatter, l'ancien président de la FIFA, a prévu de se rendre en Russie la semaine prochaine afin d'assister à la Coupe du monde. Selon son porte parole, le Suisse de 82 ans arrivera à Moscou le 19 juin et restera deux à trois jours.

Le Président russe Vladimir Poutine avait en effet invité Blatter personnellement pour l'évènement. Ce dernier n'a cependant pas assisté au match d'ouverture entre la Russie et l'Arabie Saoudite qui s'est terminé jeudi sur le score 5-0. A la tête de la FIFA entre 1998 et 2015, Blatter a décidé de quitter son poste il y a trois ans, juste après avoir été réélu à la tête de l'organisation. Impliqué dans un scandale de pots-de-vin, il a finalement écopé d'une suspension de six ans, ce qui ne l'empêche pas d'assister encore à des rencontres de football. (Belga)