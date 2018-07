Mondial 2018 - Suède/Angleterre et Russie/Croatie pour rejoindre la Belgique et la France en demi-finales

(Belga) Les deux derniers quarts de finale de la coupe du monde de football en Russie auront lieu samedi, avec Suède - Angleterre à 16h00 (heure belge) à Samara et Russie - Croatie à 20h00 à Sotchi.

L'Angleterre, qui n'a plus atteint le dernier carré du Mondial depuis 1990, s'est qualifiée après avoir battu la Colombie aux tirs au but en 8es de finale. Les Three Lions ont ainsi mis un terme à la malédiction, eux qui n'étaient jamais sortis vainqueurs d'une séance de penalties en Coupe du monde. Les troupes de Gareth Southgate peuvent compter sur Harry Kane, pour l'instant meilleur buteur du tournoi avec 6 buts. En face, il y aura une équipe de Suède qui rêve de retrouver les demi-finales pour la première fois depuis 1994. Si elle ne présente pas de noms ronflants, la Suède jouit d'un collectif solide, qui a privé les Pays-Bas et l'Italie de Coupe du monde et qui est sortie d'un groupe fatal à l'Allemagne au 1er tour. Le vainqueur de Suède - Angleterre affrontera mercredi en demi-finales celui du dernier quart de finale, qui mettra aux prises la Russie et la Croatie à Sotchi. On n'attendait pas vraiment la Russie à ce stade de l'épreuve. Dominée par l'Espagne en 8es de finale, la Russie a créé la surprise en sortant les champions du monde 2010 après une séance de tirs au but dont le gardien Igor Akinfeev a été le héros. C'est la première fois que la Russie se retrouve en quarts de finale du Mondial depuis l'éclatement de l'Union Soviétique. L'URSS avait atteint ce stade de l'épreuve pour la dernière fois en 1970. Les Croates ont aussi dû passer par la loterie des tirs au but pour forcer les portes des quarts, le score étant de 1-1 après prolongations face au Danemark. La Croatie, qui a bouclé la phase de poules sur un 9/9, pourra compter sur ses stars Luka Modric et Ivan Rakitic pour se retrouver dans le dernier carré une seconde fois après 1998. Vendredi, la France, en écartant l'Uruguay (0-2), et la Belgique en créant l'exploit contre le Brésil (1-2), se sont qualifiées pour une demi-finale qu'ils joueront mardi (20h00) à Saint-Petersbourg.