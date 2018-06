Mondial 2018 - Thomas Vermaelen ne pense pas encore à prendre congé des Diables Rouges

(Belga) Thomas Vermaelen ne pense pas encore arrêter avec l'équipe nationale belge. "Arrêter? Pour être honnête, je n'y ai pas encore vraiment pensé. Je ne vois pas de raison de le faire maintenant. Je me sens bien en ce moment", a déclaré le défenseur du FC Barcelone, mercredi, en conférence de presse.

Ecarté des terrains depuis la mi-mai en raison d'une blessure aux ischio-jambiers, Vermaelen, 32 ans, pourrait effectuer son retour jeudi lors du dernier match du groupe G. Vermaelen pourrait même porter le brassard de capitaine, si Roberto Martinez décide de faire souffler Eden Hazard et Jan Vertonghen et de ne pas encore relancer Vincent Kompany. "Pour l'instant, je ne sais rien du tout. Le sélectionneur donne la composition seulement quelques heures avant le coup d'envoi. Je n'ai pas joué en préparation, mais j'ai travaillé dur et je suis prêt pour cela. Le fait que ce soit contre l'Angleterre rend cela plus spécial pour moi." Depuis son transfert d'Arsenal à Barcelone, Vermaelen a souvent été blessé, ce qui lui a causé des moments difficiles à Barcelone. "J'ai quitté l'Angleterre il y a quatre ans et je ne pense pas que je doive encore faire mes preuves. La saison passé, j'ai réalisé une série de bonnes prestations avec le Barça." (Belga)