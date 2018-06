Mondial 2018: trois malades et un blessé pour la Suède avant l'Allemagne

(Belga) Les défenseurs suédois Pontus Jansson, Filip Helander et Marcus Rohden, malades, ont dû différer leur déplacement vers Sotchi et sont incertains pour affronter l'Allemagne samedi au Mondial-2018, au même titre que l'attaquant Isaac Thelin du voyage mais touché à une cheville, a annoncé vendredi le sélectionneur Janne Andersson.

"Thelin s'est légèrement tordu la cheville hier et en outre, nous avons trois joueurs qui ont ressenti des maux de ventre hier (jeudi) donc nous avons divisé notre effectif, nous ne pouvions pas les emmener sur notre vol" en raison des risques de contagion, a déclaré Andersson en conférence de presse. Dans un communiqué, la fédération suédoise (SvFF) a précisé que les trois malades étaient "sur la voie de la guérison" et rejoindraient le reste de l'équipe samedi matin. La SvFF n'a pas exclu que ces joueurs puissent reprendre leur place dans l'effectif samedi soir (20h00 heure belge) pour défier l'Allemagne. Pontus Jansson était titulaire en défense lors du premier match de la Suède dans cette Coupe du monde, remporté 1-0 contre la Corée du Sud. Les responsables de la sélection suédoise n'ont pas précisé si le défenseur latéral Victor Lindelöf (Manchester United), malade lors du premier match, était remis mais le fait qu'il n'ait pas été mentionné parmi les joueurs indisponibles laisse penser qu'il est rétabli. La Suède, qui partage la tête du groupe F avec le Mexique (3 pts), a l'occasion de donner samedi le coup de grâce à l'Allemagne (0 pt), championne du monde en titre, qui pourrait être éliminée en cas de défaite et de résultat défavorable dans l'autre rencontre (Corée du Sud-Mexique).