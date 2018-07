Mondial 2018 - Zlatko Dalic, "fier" de ses joueurs, ne considère pas la finale comme une revanche de 1998

(Belga) Zlatko Dalic, le sélectionneur croate, s'est dit "fier" de ses joueurs, qui se sont qualifiés pour la finale de la Coupe du monde en battant l'Angleterre 2-1 après prolongations mercredi à Moscou.

"Je suis fier de ce que nos joueurs ont fait aujourd'hui, la force dont ils ont fait preuve, l'endurance, l'énergie...", déclare Zlatko Dalic. "Je voulais faire des remplacements, mais personnes ne voulait sortir, tout le monde me disait 'je peux continuer à courir'. Certains joueurs ont joué avec des petites blessures qui les aurait empêchés de jouer d'autres matches. Deux joueurs ont joué sur une jambe, mais ça ne s'est pas vu !" En finale, la Croatie affrontera dimanche la France, qui l'avait éliminée en demi-finales en 1998. "En 1998, j'étais en France comme supporter lors des trois premiers matches", raconte Dalic. "Tout le monde se souvient de ce match avec les buts de Thuram. Cela fait 20 ans qu'on en parle. Je me souviens avoir fêté le but de Suker, mais dès qu'on s'est assis, la France avait égalisé. Nous ne cherchons pas à prendre notre revanche. Nous allons simplement nous préparer à disputer notre meilleur match du tournoi en finale."