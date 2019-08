Mondial-2019 de basket: Jokic, le garçon rondelet de Sombor devenu superstar

Au pied de la fresque murale qui le représente, Nikola Jokic contemple son premier terrain et son école de Sombor: le géant rondelet qui s'allongeait sur les photos de classe pour ne pas cacher ses camarades est devenu une superstar du basket.

"Tout petit, sa tétine à la bouche, il regardait ses frères jouer, sans bouger, sans faire le moindre bruit, assis sur mes genoux", se souvient pour l'AFP devant l'école primaire Dositej Obradovic, son père Branislav Jokic, 61 ans, ingénieur agronome à la retraite.

Enfant d'une Serbie dingue de basket, Nikola Jokic, 24 ans, est né tout près, dans la périphérie de cette paisible ville de 40.000 habitants, proche de la frontière hongroise, dans l'immense plaine agricole de Voïvodine (nord du pays). Petit dernier, il est arrivé une décennie après ses deux frères.

Pièce maîtresse des Denver Nuggets (NBA), le pivot (2,13 m, 113 kg) sera un pilier d'une ambitieuse équipe serbe qui visera le podium aux Mondiaux en Chine du 31 août au 15 septembre.

Son contrat avoisinant les 150 millions de dollars sur cinq ans fait du pivot des Nuggets le joueur serbe le mieux payé de l'histoire, bien au-dessus des légendaires Vlade Divac et Predrag Stojakovic. Sa popularité est égale à celle de l'icône du sport serbe, le N.1 du tennis mondial Novak Djokovic.

Comme son père, les professeurs de Jokic ont vite remarqué sa fascination pour le ballon orange. Et son adresse, en dépit d'un physique un peu lourd, rondelet. "Il était le plus grand, le plus gros et le meilleur de l'équipe" de son école, résume son père.

- Gymnaste malgré lui -

"Il aimait le ballon plus que tout. En revanche la gymnastique et l'athlétisme, il n'adorait pas... Je devais toujours le pousser à en faire", se rappelle Robert Katona, 50 ans, son premier professeur d'éducation physique.

En charge du basket, sa collègue Katarina Naumov, 54 ans, fut son premier entraîneur. "Dès le début on voyait qu'il avait des mains adroites et une lecture du jeu exceptionnelle", confie-t-elle. "Et surtout une tendance à chercher la passe décisive, il aimait ça plus que marquer", poursuit Robert Katona.

Ses caractéristiques actuelles viennent donc de loin: en plus des 10,8 rebonds de moyenne par match cette saison avec les Denver Nuggets, il affiche à la passe (7,3 passes décisives) et au shoot (20,1 points) des statistiques exceptionnelles pour un pivot (8,4 passes décisives et 25,1 points en play-offs). "Un meneur dans le corps d'un pivot", résume un journaliste sportif serbe lors d'une émission sur Jokic.

Il est parmi les cinq joueurs de NBA à avoir dépassé le cap des 1000 passes décisives avant son 24e anniversaire, un club où il côtoie Kobe Bryant, LeBron James et Kevin Durant.

Sa professeure d'anglais Gordana Ralevic, 43 ans, ne tarit pas d'éloges sur le "petit" Jokic: "Curieusement, l'éducation physique était la matière avec laquelle il avait le plus à batailler, pour le reste toutes ses notes étaient excellentes." "Sur les photos de classe, Nikola était toujours allongé devant ses camarades, car déjà à l'époque il était grand", se souvient-elle.

- A la poursuite de ses rêves -

C'est dans cette même école qu'il a rencontré celle qui est toujours sa compagne, Natalija, qui a flirté avec une carrière de volleyeuse professionnelle. "Ils se sont connus à l'école, puis au lycée, leur histoire a commencé très tôt", se souvient Katarina Naumov, devenue une intime de la famille.

Jokic revient régulièrement à Sombor et passe invariablement sur le vieux terrain bitumé "Les Fosses" où il fait quelques shoots et se prête au jeu de la séance photo avec les enfants.

Il s'y consacre aussi à son autre grande passion, les chevaux. "C'est de moi qu'il a hérité cela, précise Branislav Jokic. Tout jeune, il allait nettoyer les étables avant d'aller à l'école."

La famille possède une petite écurie non loin de l'hippodrome local et participe régulièrement aux courses dans la catégorie trot attelé. Nikola se plaît périodiquement à faire quelques tours de piste "mais seulement à l'entraînement, il ne peut pas se permettre de participer à une compétition", dit Branislav.

Le père montre un cheval brun: "C'est +Dreamcatcher+ (en anglais, attrapeur de rêves), le premier cheval que Nikola a acheté. Il a survécu à une grave piqûre de tique et est revenu à la compétition, poursuivant ses rêves. Un peu comme Nikola quand il est parti jouer aux États-Unis."