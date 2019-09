Mondial-2019 de basket: l'Espagne dégrise la Serbie et jouera la Pologne en quarts

L'Espagne a dégrisé la Serbie en lui infligeant une nette défaite, sa première dans le Mondial de basket, 81 à 69, dimanche à Wuhan (Chine), et affrontera la Pologne en quarts.

Les Serbes, considérés comme les premiers outsiders pour l'or derrière les Américains, avaient remporté leurs quatre premiers matchs avec un écart moyen de plus de 40 points, mais face à des adversaires faibles (Angola, Philippines, Porto Rico), à l'exception de l'Italie (dominée de 15 pts).

Les deux équipes étaient déjà qualifiées pour les quarts de finale, dans lesquels les Espagnols affronteront la Pologne et la Serbie l'Argentine. La principale conséquence de la défaite des Serbes est qu'ils vont probablement se retrouver dans la partie de tableau des Américains pour une éventuelle demi-finale.

Face aux Espagnols, également invaincus, les hommes de Sacha Djordjevic ont pris un gros éclat dans le deuxième quart-temps (32-17, -8 à la mi-temps) après un bon départ et n'ont jamais pu revenir dans le match. L'écart a même dépassé les vingt points dans le troisième quart-temps.

Le meneur Ricky Rubio a été le meilleur marqueur espagnol avec 19 points et un peu de déchet (5 sur 13 au tir), comme le pivot Marc Gasol (11 points à 4 sur 10). L'ailier Victor Claver a marqué 14 points et pris 7 rebonds.

Côté serbe, l'arrière Bogdan Bogdanovic, 26 points, a été trop isolé. Le deuxième meilleur scoreur de son équipe, Vladimir Lucic, n'a inscrit que 8 points. Le pivot all-star NBA Nikola Jokic a été très décevant avec 6 points et 1 seule passe, et a même été exclu (26e) pour cumul d'une faute antisportive et d'un technique.

Dans l'autre match entre équipes déjà qualifiées, l'Argentine a surclassé la Pologne 91 à 65, avec 21 points du vétéran Luis Scola, 39 ans, devenu pendant le tournoi le deuxième marqueur de l'histoire des Mondiaux derrière le Brésilien Oscar Schmidt.