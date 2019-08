Mondial-2019: Irlandais, Anglais et Gallois s'affûtent entre eux

Deux sommets Angleterre-Galles d'entrée, un choc Angleterre-Irlande en plat de résistance et une double confrontation irlando-galloise au dessert: les trois meilleures nations européennes ont choisi d'aller à la Coupe du monde (20 septembre-2 novembre) après des matches de préparation XXL.

L'Italie doit se sentir honorée, finalement, d'être mêlée à de tels préparatifs. Car la Nazionale est la seule équipe du "deuxième wagon" (avec la France et l'Ecosse), pour reprendre l'expression du sélectionneur français Jacques Brunel, que les trois meilleures sélections de l'hémisphère nord affronteront en dehors de leur propre cercle.

Les Italiens, cuillère de bois du dernier Tournoi des six nations, tenteront l'exploit samedi à Dublin (13h00 GMT) face au XV du Trèfle puis le 6 septembre face au XV de la Rose à Newcastle. Le reste ? Ce sont des affiches potentielles de phase finale au Japon, où Irlandais, Anglais et Gallois peuvent, au vu de leurs récents résultats, ambitionner de chatouiller les nations du sud et, pourquoi pas, de viser la couronne mondiale.

- "Prêts à gagner le Mondial" -

Mais un mois avant le début de la compétition, quelle valeur accorder à ces deux Angleterre-Galles (aller dimanche, retour le 17 août), à Angleterre-Irlande (24 août) et au double Galles-Irlande pour conclure (31 août et 7 septembre), sachant que l'ouvreur Owen Farrell ne figure même pas sur la feuille de match du premier rendez-vous ?

Pour Eddie Jones, l'exigeant sélectionneur anglais, il s'agit d'une étape essentielle pour conquérir le titre suprême. "Nous sommes reconnaissants envers cette forte opposition qui va mettre notre potentiel à l'épreuve", a-t-il expliqué mardi.

"Au moment où nous nous envolerons (pour le Japon), le 8 septembre, nous serons prêts à gagner la Coupe du monde de rugby. Nous ne le sommes pas encore, mais nous avons quatre matches pour l'être", a clamé l'Australien. Qui, à l'issue du match face aux Gallois, dévoilera dès lundi sa liste de joueurs pour la Coupe du monde.

- Fin de l'invincibilité galloise ? -

En attendant, Jones et les Anglais ont une revanche à prendre sur le XV du Poireau, qui les avait privés du Grand Chelem en février à Cardiff (21-13). Outre la rivalité historique entre les deux voisins, l'invincibilité de l'équipe de Warren Gatland est en jeu: auteur du Grand Chelem, la principauté est invaincue depuis février 2018, soit 14 matches.

Parviendra-t-elle à faire tenir ce record ? Une victoire à Londres serait un exploit de plus pour le capitaine Alun Wyn Jones, qui deviendra dimanche l'homme le plus capé de l'histoire de son pays mais ne se trompe pas d'objectif: accéder à une première finale mondiale le 2 novembre à Yokohama.

C'est aussi ce que visent les Irlandais, vus comme des prétendants sérieux au titre mondial à l'issue d'une année 2018 exceptionnelle, ponctuée par une première victoire à domicile sur la Nouvelle-Zélande, mais qui sont un peu rentrés dans le rang depuis.

L'équipe de Johnny Sexton avait ainsi peiné à s'imposer en Italie (26-16) en février. Une démonstration face au même adversaire samedi sans leur maître à jouer, dont la blessure à un pouce suscite l'inquiétude, permettrait de retrouver la confiance avant l'Angleterre.

Programme des premiers matches

Samedi:

(13h00 GMT) Irlande - Italie à Dublin (Lansdowne Road)

Dimanche:

(13h00 GMT) Angleterre - Galles à Londres (Twickenham)