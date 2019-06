Mondial-2019: l'Allemagne bat l'Espagne sans convaincre

Sans convaincre, l'Allemagne, une des favorites de la Coupe du monde féminine de football, a fait un grand pas vers la qualification pour les 8es de finale en battant l'Espagne (1-0), mercredi à Valenciennes.

Les Allemandes, qui l'ont emporté grâce à un but de Sara Däbritz (42e), sont bien parties pour terminer la phase de poule en tête du groupe B, synonyme de huitième de finale plus abordable. Avec six points, elles devancent déjà de trois longueurs leur adversaire du jour.

Le deuxième de la poule pourrait en revanche avoir le redoutable privilège de croiser la route des Etats-Unis, qui ont établi mardi le nouveau record de la plus large victoire en Coupe du monde en écrasant la Thaïlande 13-0.

Quatre jours après son succès au forceps face à des Chinoises accrocheuses (1-0), l'Allemagne n'a pas réalisé une prestation impressionnante.

"Nous avons repoussé nos limites aujourd'hui pour gagner ce match. Il y a eu beaucoup de solidarité et j'en suis fière car on ne peut gagner que si on joue ensemble", a souligné la sélectionneuse Martina Voss-Tecklenburg.

Disciplinées mais souvent imprécises, les Allemandes, qui étaient privées de leur maître à jouer Dzsenifer Marozsan, qui souffre d'une fracture d'un orteil, n'ont dû leur salut qu'au manque d'efficacité d'une équipe espagnole pourtant supérieure et qui aurait mérité d'être mieux récompensée.

"On est déçu du résultat au vu du jeu qu'on a produit et des efforts qu'ont fait les filles. On a envoyé l'Allemagne dans les cordes. On a été capable de neutraliser la deuxième meilleure équipe du monde. On l'a dominée dans le jeu, on a eu de occasions de but mais il nous a manqué l'efficacité", a regretté Jorge Vilda, le sélectionneur espagnol.

L'Espagne réalise en effet un très bon début de match sous une pluie battante et met en difficulté une arrière-garde allemande peu sereine. Malheureusement, les joueuses ibériques manquent cruellement de réalisme, à l'image de Nahikari Garcia (6e, 15e) ou Silvia Meseguer (16e).

A l'inverse des Espagnoles, l'Allemagne ne laisse pas passer sa chance et ouvre le score sur sa première vraie occasion: une tête d'Alexandra Popp est repoussée par Sandra Panos, mais Marta Torrejon tarde à dégager et Däbritz pousse le ballon au fond d'un tacle glissé (1-0, 42e).

Après la pause, l'Espagne prend de nouveau le contrôle des opérations, mais sans parvenir à inquiéter Almuth Schult: Torrejon envoie un coup franc idéalement placé dans le mur (64e) puis Jennifer Hermoso manque le cadre (68e).

Les Allemandes se montrent surtout dangereuses sur des contres. Ainsi, Klara Buehl oblige Panos à réaliser un bel arrêt (62e), avant de tirer au-dessus (65e). L'Espagne pousse en fin de rencontre pour égaliser, mais en vain.

Pour se qualifier pour les 8es de finales, les Espagnoles, qui ont monopolisé le ballon (59% de possession) sans concrétiser leur domination mercredi, devront désormais décrocher un bon résultat face à la Chine, tandis que l'Allemagne n'aura besoin que d'un nul face aux modestes Sud-Africaines pour s'assurer de la première place du groupe B.