Mondial-2019: l'Allemagne entrevoit les 8e de finale

L'Allemagne s'est imposée mercredi face à l'Espagne 1-0, prenant ainsi la tête du groupe B et une sérieuse option pour la qualification en 8e de finale du Mondial dames.

Après une entame de match un peu laborieuse, la Mannschaft, toujours privée de sa star Dzsenifer Marozsann qui s'est fracturé un orteil, a ouvert le score en fin de première période par Sara Dabritz (42e).

Après son succès en ouverture face à la Chine, l'Allemagne, sacrée en 2003 et 2007, compte maintenant six points. Un match nul entre la Chine et l'Afrique du Sud jeudi lui permettrait d'être assurée de finir dans les deux premières places du groupe B et de valider définitivement son ticket pour les 8e.

Même si elles n'ont pas démérité, les Espagnoles, qui s'étaient largement imposées face à l'Afrique du Sud (3-1) lors de leur premier match, n'ont pas réussi à revenir. Elles devront impérativement s'imposer devant la Chine lundi pour espérer sortir, pour la première fois de leur histoire, de la phase de groupe d'un Mondial.