Mondial-2019: l'Anglais Curry et l'Argentin Matera, duel de sécateurs

Un duel épicé attend Tom Curry et Pablo Matera, deux flankers au profil de plaqueur-gratteur qui seront essentiels à l'Angleterre et l'Argentine, opposées samedi à Tokyo lors d'un match de poule décisif de la Coupe du monde.

. Le capitaine face aux "Kamikaze Kids"

Le sécateur Matera va-t-il couper la Rose? Le capitaine argentin a terminé meilleur plaqueur (13) du match contre la France et a apporté son écot dans la bataille des rucks, gagnée par les Pumas (1 seul ruck perdu contre 3 pour la France). L'expérimenté flanker (26 ans, 64 sélections) aura face à lui un jeunot qui n'a pas froid aux yeux: l'épatant Tom Curry qui compte déjà 15 sélections à 21 ans, preuve de la confiance accordée par le sélectionneur Eddie Jones.

Le diamant de Sale, devenu en 2017 le plus jeune Anglais de l'ère professionnelle titulaire en sélection, a lui aussi terminé meilleur plaqueur (16) du match remporté face aux Tonga (35-5). Avec Sam Underhill, ils forment un duo de flankers que Jones a baptisé les "Kamikaze Kids" parce qu'ils "tirent sur tout ce qui bouge". Les Pumas sont prévenus.

. Ford et Urdapilleta en pleine lumière

En début d'année, il était difficile de croire que George Ford et Benjamin Urdapilleta seraient demis d'ouverture pour ce grand rendez-vous: l'Anglais avait presque disparu pendant le Tournoi des six nations, victime du retour du patron Owen Farrell sous le N.10, et l'Argentin attendait toujours, comme depuis 2013, une convocation chez les Pumas.

Mais ils ont convaincu les sélectionneurs Eddie Jones et Mario Ledesma de changer leur fusil d'épaule: Farrell a repris le poste de premier centre lors de la préparation, laissant celui d'ouvreur à Ford, et Urdapilleta s'est immiscé in extremis dans le groupe argentin pour le Japon. Pour finalement damer le pion à Nicolas Sanchez, pourtant en place depuis 2012 mais passé à côté de son sujet face à la France.

Habitué à abuser du jeu d'occupation à Castres, Urdapilleta devra faire parler son expérience (33 ans) pour faire les bons choix face à la redoutable ligne arrière anglaise. Car Ford et Farrell ne manqueront pas de multiplier les départs de feu au pied.

. Montoya et George sur tous les fronts

Devinez qui est en tête du classement des marqueurs d'essai de ce Mondial? Pas Manu Tuilagi ou Joe Cokanasiga (2), les surpuissants trois-quarts anglais, mais... Julian Montoya (25 ans), le talonneur argentin auteur d'un triplé face aux Tonga (28-12) après avoir déjà franchi la ligne face à la France. Une performance qui pousse vers le banc le "taulier" Agustin Creevy (34 ans, 87 sélections).

Autant dire que les Argentins comptent de nouveau sur les touches et les ballons portés, grâce auxquels ils ont marqué 4 essais, pour faire de nouveau mouche par... Montoya. Pas de quoi cependant impressionner Jamie George, qui a profité de la blessure de Dylan Hartley pour devenir le patron des avants anglais.

"Leurs mêlée et maul sont parmi leurs principales armes, c'est comme ça qu'ils tentent de prendre le dessus. Nous devons tout faire pour empêcher cela et imprimer notre autorité sur le match", anticipe George. Creevy a lancé la guerre psychologique en qualifiant le jeu anglais "d'ennuyeux"? "Samedi, on va lui prouver qu'il a tort", répond George.