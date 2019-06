Mondial-2019: l'Angleterre pour une place en 8e, "match de la mort" entre Japon et Ecosse

L'Angleterre et l'Italie, qui ont chacune débuté idéalement leur Mondial, veulent poursuivre sur leur lancée vendredi face respectivement à l'Argentine et la Jamaïque, et assurer ainsi leur place en 8e de finale.

A l'inverse, la rencontre entre le Japon, finaliste du dernier Mondial, et l'Ecosse fera un peu figure de "match de la mort". Le perdant de cette rencontre n'aura quasiment plus aucune chance de sortir de la phase de poules.

L'Angleterre, victorieuse dimanche du "derby" face à l'Ecosse (2-1) et qui figure parmi les principales favorites pour ce Mondial, aura l'occasion face à l'Argentine de valider son ticket pour les 8e.

"C'est bien d'avoir réussi à remporter le premier match", mais il ne faut pas "s'emballer, il reste beaucoup de chemin", a toutefois souligné le sélectionneur anglais, Phil Neville.

Face à l'Argentine, qui a tenu en échec les Japonaises lors du match inaugural, les Anglaises, 3e mondiales, devront rester vigilantes et faire preuve de davantage de constance que face à l'Ecosse où la fin de match a été tendue. Mais nul doute que Nikita Parris, future joueuse de Lyon qui avait ouvert le score face aux Ecossaises, voudra à nouveau s'illustrer.

- L'Italie peut passer devant -

Après la défaite du Brésil face à l'Australie jeudi (3-2), l'Italie a une chance de réaliser une belle opération face aux Jamaïcaines. En cas de victoire, elle pourrait prendre la tête du groupe C et une sérieuse option pour la qualification en 8e.

Après leur victoire surprise face à l'Australie en match inaugural (2-1), les Italiennes arrivent en pleine confiance.

D'autant que face à la Jamaïque, nation la moins cotée parmi les 24 équipes en lice pour le Mondial (53e), la partie s'annonce plus facile sur le papier. Mais les "Reggae Girlz", en ruine il y a cinq ans, ont su montrer qu'elles avaient suffisamment de ressources pour valider leur ticket pour la France. Alors pourquoi pas aller plus loin...

Les Jamaïcaines pourront notamment compter sur leur attaquante vedette, Khadija Shaw (22 ans et 19 buts en qualifications), formée aux Etats-Unis et qui vient de signer à Bordeaux, et sur sa gardienne Sydney Schneider, qui face au Brésil (défaite 3-0), a notamment stoppé un penalty d'Andressa.

- Le Japon en danger -

Dans un groupe D relevé, le Japon (1 point) et l'Ecosse (0 point) n'ont d'autre choix que de gagner pour espérer voir les 8e.

Sacré au Mondial-2011, le Japon a manqué son entrée dans ce Mondial-2019, en faisant match nul face à l'Argentine, une équipe largement à sa portée. Après une préparation mitigée, les Nipponnes doivent donc impérativement se relancer face aux Ecossaises.

Mais l'Ecosse, novice dans la compétition et qui a marqué son premier but dimanche face aux Anglaises (défaite 2-1), aura soif de points. Pour que son premier Mondial ne se termine pas trop vite.

Vendredi 14 juin

Groupe C

(18h00/16H00 GMT) Jamaïque - Italie

Reste à jouer:

18/06 (21H00/19h00 GMT): Italie - Brésil

18/06 (21H00/19h00 GMT): Jamaïque - Australie

Groupe D

(15h00/13H00 GMT) Japon - Ecosse

(21h00/19H00 GMT) Angleterre - Argentine

Reste à jouer (en heure GMT):

19/06 (21H00/19h00 GMT): Ecosse - Argentine

19/06 (21H00/19h00 GMT): Japon - Angleterre