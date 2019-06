Mondial 2019: les adversaires de la France et l'ogre allemand entrent en lice

Les futures adversaires de la France entrent en lice samedi dans la Coupe du monde féminine, avec un affrontement Norvège-Nigeria à Reims. Le groupe B lance ses hostilités également, avec l'Allemagne, une des équipes favorites du Mondial.

Deuxièmes au classement Fifa derrière les Etats-Unis, les Allemandes, qui ont déjà soulevé le trophée suprême en 2003 et 2007, sont clairement l'épouvantail du groupe B.

Elles seront donc favorites au Roazhon Park de Rennes samedi face aux Chinoises, 16e au classement Fifa. La sélectionneuse allemande Martina Voss-Tecklenburg n'a d'ailleurs pas caché que son équipe pouvait "aller très loin" lors de cette compétition, dans une interview à l'agence allemande SID, filiale sportive de l'AFP.

Son équipe se trouve en plein "processus, avec de nouvelles joueuses et de nouvelles idées". "Nous avons néanmoins un objectif minimal: nous voulons d'abord terminer premières du groupe."

Le meilleur atout de la Chine sera la N.10 du Paris SG, Wang Shuang, qui a effectué une belle entrée face à la France lors du dernier test pré-Mondial entre les deux équipes.

- Sans la Ballon d'Or -

L'autre match du groupe B opposera, dans la foulée, l'Espagne à l'Afrique du Sud, au Havre. L'Espagne, bastion du foot masculin mais nation émergente chez les dames, voudra présenter un "football avant-gardiste", a affirmé à l'AFP son sélectionneur Jorge Vilda.

Le groupe B est "le plus dur du Mondial, et de loin", a souligné le technicien, mettant en avant "la rapidité", la "solidité" et la "discipline tactique" de ses adversaires sud-africaines.

Pour décoder le jeu des Espagnoles, les outsiders pourront compter sur leur attaquante Ode Fulutudilu, première footballeuse sud-africaine à s'être expatriée en Espagne, et qui porte depuis janvier le maillot de Malaga.

La journée sera clôturée par le deuxième match du groupe A, celui de la France, avec une affiche Norvège-Nigeria à Reims.

La Norvège devrait être l'équipe qui inquiétera le plus les Bleues dans ce groupe, même si les championnes du monde 1995 devront sans doute revoir leurs ambitions à la baisse en l'absence de leur pépite Ada Hegerberg, première Ballon d'Or de l'histoire du football féminin, qui boude sa sélection depuis le fiasco de l'Euro-2017.

La star lyonnaise suivra le Mondial... comme consultante pour le groupe TF1.

Programme du samedi 8 juin :

Groupe B

(15H00, Roazhon Park, Rennes)

Allemagne - Chine

(18H00, Stade Océane, Le Havre)

Espagne - Afrique du Sud

Groupe A

(21H00, Stade Auguste-Delaune, Reims)

Norvège - Nigeria