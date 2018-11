Mondial de basket-2019: les Bleus en salle d'embarquement pour la Chine

Embarquement imminent pour la Chine: l'équipe de France masculine de basket a besoin d'une victoire en République tchèque vendredi (18h00) pour valider son ticket pour le Championnat du monde en Chine l'an prochain (31 août-15 septembre).

Pour cette dernière fenêtre internationale de l'année 2018, le sélectionneur Vincent Collet doit une nouvelle fois se passer de ses meilleurs joueurs NBA et Euroligue, qui ne sont pas libérés par leurs clubs.

Mais à ces absences récurrentes est venue s'ajouter une cascade de forfaits: Moustapha Fall, Charles Kahudi, Louis Labeyrie et Amine Noua ont tous les quatre renoncé pour raisons médicales, laissant notamment le secteur intérieur très amoindri.

"La cascade de coups durs est quand même difficile à surmonter. Il faut qu'on en appelle à l'énergie et à la détermination", a souligné Vincent Collet avant de partir en République tchèque.

"Les équipes sont tellement différentes d'une fenêtre à l'autre, on ne sait jamais avec laquelle on va jouer. Le challenge de cette équipe-là, c'est de gagner en République tchèque et contre la Bulgarie" à Limoges lundi (19h00), a ajouté le sélectionneur.

Les Bleus ne sont toutefois pas les seuls à bricoler. En face, la République tchèque, invaincue à domicile dans ces qualifications et qui a déjà validé sa place au Mondial-2019 (sept victoires, une défaite, comme la France), est privée de ses deux meilleurs éléments, les intérieurs Jan Vesely de Fenerbahçe et Ondrej Balvin de Gran Canaria, tous deux retenus en Euroligue.

- Ne pas répéter Botevgrad -

Elle doit également composer sans son extérieur américain Blake Schilb, joueur de Châlons-Reims, MVP étranger du Championnat de France en 2012 avec Chalon-sur-Saône et blessé au dos.

Pour s'imposer, Collet espère voir son équipe retrouver la densité défensive qui avait fait sa force sur les premières fenêtres internationales et qui a un peu été égarée à la mi-septembre, et notamment une défaite complètement inattendue en Bulgarie (74-68).

"C'est la défense qui va nous permettre de nous en sortir à Pardubice vendredi", a insisté Collet.

Les Bleus se rendent en Bohème dans le centre de la République tchèque, à près de deux heures de route de Prague, pour un déplacement aux faux-airs de match piège, à l'image de ce qui s'était passé pour la rencontre perdue en Bulgarie à Botevgrad.

"On va avoir beaucoup plus de respect pour cette équipe tchèque qu'on avait pu en avoir pour l'équipe bulgare", a prévenu Paul Lacombe, soulignant que la France, avec Nicolas Batum et Nando de Colo dans ses rangs, était plus forte sur le papier pour la fenêtre de septembre que le groupe retenu pour cette fenêtre-là.