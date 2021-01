Mondial de hand: 2 cas de Covid-19 au Cap-Vert, le match contre l'Allemagne annulé

Le match du Mondial-2021 de handball entre l'Allemagne et le Cap-Vert est annulé en raison de deux cas de Covid-19 dans l'effectif de l'archipel, qui n'a pu amener que 11 joueurs en Egypte et n'a donc plus assez de joueurs, a annoncé samedi la Fédération internationale (IHF).

L'Allemagne remporte donc par forfait (10-0) ce match de la 2e journée du premier tour prévu dimanche et se retrouve déjà qualifiée pour le tour principal.

Pour son tout premier match dans un Mondial, le Cap-Vert, qui a bénéficié de l'élargissement du plateau de 24 à 32 équipes pour cette édition égyptienne, a perdu vendredi contre la Hongrie (34-27) avec seulement 11 joueurs sur la feuille de match en raison de nombreux cas de Covid-19 dans son effectif.

Le Cap-Vert devait être logé dans le même hôtel que l'Allemagne, la France et la Norvège mais a été placé à part par sécurité à son arrivée au Caire, avait indiqué un responsable de l'organisation plus tôt dans la semaine à l'AFP.

La Hongrie occupe le même hôtel que les Bleus, situé face aux pyramides et réservé à toutes les équipes des poules A et E.

Les deux joueurs en question, qui ont été isolés, "avaient déjà été testés positifs début janvier mais ont (ensuite) été testé négatifs avant de voyager en Egypte", indique l'IHF.

Après ce nouveau test positif vendredi, "les deux joueurs ne sont pas autorisés à jouer jusqu'à ce qu'ils reçoivent les résultats de deux tests PCR négatifs, sachant qu'il doit s'écouler 48h entre chaque test".

Le reste de l'équipe cap-verdienne doit être de nouveau testé samedi et n'est pas isolé, mais elle "n'est pas autorisé à entrer en contact avec d'autres équipes, délégations ou l'IHF", précise cette dernière.

Le Cap-Vert garde à ce stade espoir de pouvoir reprendre la compétition grâce à l'arrivée de renforts dans son effectif, selon le règlement du tournoi adapté à la crise sanitaire.

Les joueurs additionnels qui rallieront l'Egypte devront présenter un test négatif avant de prendre l'avion, puis rester dans leur chambre jusqu'à ce que le résultat d'un nouveau test PCR effectué à leur arrivée au Caire soit connu.