Mondial de hand: la France se rassure en dominant la Norvège

Moribonde à l'Euro-2020, l'équipe de France masculine de handball a idéalement lancé son Mondial en Egypte par un succès 28-24 sur la Norvège, vice-championne du monde, jeudi dans la banlieue du Caire.

Les Bleus ont retrouvé des couleurs, et des certitudes. C'était le choc du premier tour, et il a tourné à l'avantage des Français, qui prennent les commandes du groupe E devant la Suisse, victorieuse (28-25) de l'Autriche deux jours après avoir appris qu'elle remplacerait les Etats-Unis, décimés par le Covid-19.

Les Bleus n'ont pas connu le même ascenseur émotionnel que leur futur adversaire helvétique, mais ils ont montré un tout autre visage que lors des deux matches face à la Serbie, qualificatifs pour l'Euro-2022 et qu'ils n'ont pas su remporter (27-24, 26-26) la semaine précédente.

"On est arrivés dans cette compétition avec peu de certitudes, avec des résultats un peu compliqués. Voir cette prestation est très réjouissant, c'est une excellente base de travail pour la suite de la compétition", a réagi le sélectionneur Guillaume Gille.

On attendait Sander Sagosen: la star norvégienne a certes autant marqué (10 buts) que lors du dernier match entre les deux nations, à l'Euro-2020, qui a scellé l'élimination des Bleus et entraîné la chute du sélectionneur Didier Dinart, mais elle n'a pas régné comme avec Kiel lors du dernier Final Four de la Ligue des champions.

- Wesley Pardin au rendez-vous -

On a plutôt vu deux hommes, et des Français. Kentin Mahé (9 buts), installé en meneur de jeu en l'absence de Nikola Karabatic, victime d'une rupture du ligament croisé antérieur du genou droit, a démarré le match en trombe avec 4 buts dans les 5 premières minutes. Son kung-fu à 10 minutes de la fin a enterré les derniers espoirs norvégiens. Deux minutes plus tard, les Français avaient pris le large (25-20).

Dans les mêmes 5 premières minutes, Wesley Pardin, choisi comme gardien à la place du taulier Vincent Gérard, avait déjà donné raison au sélectionneur Guillaume Gille qui venait de le sortir du chapeau: 3 arrêts d'entrée pour refroidir les ardeurs de la bande à Sagosen. Il a longtemps tutoyé les 50% d'arrêts.

"Je me suis concentré pour être efficace dès le début et ça a fonctionné", a résumé le Martiniquais. "J'essaye toujours d'être prêt et là c'était dès le début. J'ai pu engranger de la confiance, notamment avec les arrêts. Je me suis préparé comme si c'était un match de club, avec mon style de jeu, avec beaucoup de vitesse, de hargne, d'agressivité", a ajouté le portier d'Aix.

La Norvège, venue en Egypte décrocher un premier titre après deux échecs en finale, n'a pas pour autant abdiqué, recollant après 12 minutes de jeu (7-7) puis juste à la mi-temps (13-13) après un tir raté de Romain Lagarde. Mais elle n'a jamais réussi à prendre l'avantage sur des Bleus convaincants.

Les Français ont définitivement pris l'ascendant après la pause. Mahé, après s'être faufilé côté gauche, a porté l'avantage à +3 (18-15, 41e). La Norvège a recollé une dernière fois (18-18) mais l'ailier Hugo Descat, pour son premier match dans un grand tournoi, a apporté son lot (4 buts) pour redonner 3 buts d'avance aux Bleus (21-18, 48e). Les Français ne seront plus rejoints, et ils peuvent désormais viser les quarts de finale avec des certitudes retrouvées.