Mondial de rugby: l'Angleterre est "en bonne position" pour aller au bout, estime George

Le talonneur international anglais Jamie George a estimé dimanche que le XV de la Rose est "en bonne position" pour remporter la Coupe du monde de rugby, qui débute au Japon vendredi, et faire oublier le fiasco de 2015.

Après l'élimination dès la phase de groupes il y a quatre ans à domicile, Eddie Jones avait succédé à Stuart Lancaster à la tête du XV de la Rose, avec pour mission de le guider vers une deuxième Coupe du monde après celle conquise en 2003.

"Quand (Jones) est arrivé, il nous a dit que nous étions là pour remporter la Coupe du monde dans quatre ans", a affirmé Jamie George devant la presse à Miyazaki, où se situe le camp d'entraînement de son équipe.

"Nous y sommes aujourd'hui et je pense que nous sommes en bonne position pour y aller et le faire", a ajouté le joueur des Saracens, âgé de 28 ans.

L'Angleterre, qui avait terminé troisième de son groupe en 2015 derrière l'Australie et le Pays de Galles, a été versée cette année dans le groupe C aux côtés notamment de la France et de l'Argentine, ses principaux concurrents. Les deux premiers seront qualifiés pour les quarts de finale.

"Pour l'instant, nous ne pensons pas si loin. Nous sommes surtout concentrés sur nous-mêmes et focalisés sur le (premier) match face aux Tonga la semaine prochaine (22 septembre)", a nuancé George.