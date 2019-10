Mondial de rugby: pas besoin de protocole commotion, assure Farrell

Le capitaine et buteur anglais Owen Farrell, touché à la tête pour la seconde fois en deux matches samedi contre l'Argentine (39-10), "se sent bien" et n'a pas "besoin de protocole commotion", a-t-il déclaré samedi à Tokyo après la qualification anglaise.

"Je me sens bien", a déclaré le N.12 de l'Angleterre, véritable patron de la sélection, après le placage haut, au cou et au visage, de l'Argentin Tomas Lavanini qui a fait basculer le match à la 18e minute. Le XV de la Rose a inévitablement pris le dessus sur les Pumas après le carton rouge adressé au deuxième ligne, qui a laissé ses partenaires à 14 contre 15.

Mais Farrell a raté 3 transformations et 1 pénalité en première période, série inhabituelle pour ce buteur précis. "Ce n'était pas une commotion, ce qui était l'inquiétude, mais je n'ai pas été touché sur le haut de la tête. Ma mâchoire était un peu douloureuse mais il n'y a pas besoin de protocole commotion", a assuré le joueur des Saracens.

Farrell avait déjà été victime d'un placage à l'épaule de l'Américain John Quill au match précédent.

L'Angleterre est la première nation qualifiée pour les quarts de finale. Elle affrontera samedi prochain à Yokohama la France pour la 1re place de la poule C.