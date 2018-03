Mondial de rugby: réunion lundi pour le match de qualif Belgique-Espagne

Les responsables de Rugby Europe évoqueront lundi le cas de l'arbitre roumain controversé de Belgique-Espagne, match de qualification pour la Coupe du monde 2019 dont le résultat (18-10) a profité à la Roumanie qui s'est qualifiée aux dépens de l'Espagne, a annoncé l'instance tard vendredi.

"Le Comité de sélection des arbitres de Rugby Europe s'est réuni ce jour (vendredi) à Poznan afin d'analyser la performance des arbitres du match Belgique/Espagne, dernier match du Rugby Europe Championship 2018, qualificatif pour la Coupe du Monde 2019", a récapitulé Rugby Europe, très critiquée depuis une semaine et dont le président Octavian Morariu est également roumain.

"Une réunion téléphonique des membres du Board de Rugby Europe se tiendra ce lundi 26 mars au soir pour leur exposer les différents éléments", a indiqué l'autorité européenne, qui "regrette la situation actuelle et exprime sa volonté de communiquer de façon transparente afin d'éviter que certaines allégations puissent nuire à l'image et aux valeurs de notre sport, aux équipes, et à l'arbitrage".

La Fédération espagnole de rugby (FER) réclame que le match soit rejoué en raison des 19 décisions qu'elle juge partiales prises par l'arbitre Vlad Iordachescu en défaveur de son équipe, dimanche à Bruxelles.

La FER réclame également que l'analyse du match soit faite par un comité indépendant, et non celui de Rugby Europe qui avait maintenu le trio arbitral roumain avant le match malgré la requête espagnole, justifiée par la menace de conflits d'intérêts.

Juste après le coup de sifflet final, les joueurs espagnols, très frustrés, avaient poursuivi l'arbitre qui a regagné les vestiaires sous escorte.

World Rugby a demandé lundi des explications à Rugby Europe, sur laquelle elle a autorité.

Contacté vendredi par l'AFP, l'ex-international français Jean-Michel Aguirre, qui aide la FER à coordonner les nombreux internationaux espagnols jouant en France, s'était dit pessimiste sur l'issue des requêtes.

Si sa défaite en Belgique devait être confirmée, l'Espagne pourrait encore se qualifier pour la Coupe du monde à l'issue de deux tours de barrages, contre le Portugal puis contre les Samoa.