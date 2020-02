Mondiaux de Biathlon: Wierer superstar à domicile, les Bleues toujours dans le dur

Après son succès lors de la poursuite, l'Italienne Dorothea Wierer a décroché devant son public son 2e titre aux Mondiaux de biathlon à Anterselva en remportant mardi l'Individuel, alors que les Françaises sont une nouvelle fois passées à côté de la course.

La tenante du gros globe de cristal (29 ans) gagne ainsi la 3e médaille d'or de sa carrière après la mass start en 2019 à Ostersund et la poursuite dimanche et conforte sa position de leader du classement général de la Coupe du monde.

Wierer, auteure de 2 fautes au tir, n'a devancé que de 2,2 secondes l'Allemande Vanessa Hinz et de 15,8 secondes la Norvégienne Marte Olsbu Roeiseland, qui monte pour la 4e fois sur le podium durant ces Mondiaux après l'or du relais mixte et du sprint et le bronze de la poursuite.

A l'issue du dernier Individuel de la saison, le petit globe de la spécialité est revenu à la Suédoise Hanna Oeberg, 4e mardi.

Du côté des biathlètes françaises, ces Championnats du monde sont pour l'instant catastrophiques. Si les hommes brillent, les Bleues accumulent les déconvenues: Justine Braisaz a fini 19e, Célia Aymonier 28e, Julia Simon 31e et Anaïs Bescond 52e.

