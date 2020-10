Moody's abaisse la note du Royaume-Uni

(Belga) L'agence de notation Moody's a annoncé vendredi avoir abaissé d'un cran la note de solidité financière du Royaume-Uni, de Aa2 à Aa3. La décision a été prise en raison d'une croissance moins élevée que prévu et des risques que fait peser le Brexit sur l'économie.

Les faiblesses de l'économie britannique "ont été exacerbées par la décision de quitter l'UE et par l'incapacité du Royaume-Uni à conclure un accord commercial avec l'Europe qui reproduit de manière significative les avantages de l'adhésion à l'UE", explique encore Moody's. L'agence de notation ajoute que "la croissance sera également pénalisée par les cicatrices que va probablement laisser la pandémie de coronavirus, qui a gravement affecté l'économie britannique". Sur le plan intérieur, Moody's s'inquiète de l'effritement de l'autorité des institutions politiques britanniques et plus particulièrement du gouvernement. L'agence estime par exemple que "l'élaboration des politiques, en particulier en ce qui concerne la politique budgétaire, est devenue moins prévisible et moins efficace". (Belga)