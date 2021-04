Mort de la photographe June Newton, veuve d'Helmut Newton

(Belga) La photographe portraitiste australienne June Newton, veuve d'Helmut Newton, est morte à Monte-Carlo à l'âge de 97 ans, a annoncé samedi la Fondation qu'elle avait créée à Berlin.

"Nous déplorons la perte d'une personnalité exceptionnelle et d'une photographe de renommée internationale", a écrit dans un communiqué la Fondation Helmut Newton, dont elle était la présidente. June Newton, née Brown et dont le nom d'artiste était Alice Springs, avait rencontré Helmut Newton, une légende européenne de la photographie, à l'âge de 24 ans lorsqu'elle était actrice en Australie. Le couple sera resté marié pendant plus de 60 ans, jusqu'à la mort d'Helmut Newton en 2004 dans un accident de la circulation à Los Angeles. June Newton avait commencé le métier de photographe par hasard en 1970, remplaçant au pied levé son mari, souffrant, pour des photos de publicité. June Newton deviendra ensuite une portraitiste de renom, photographiant Yves Saint-Laurent, Billy Wilder, Catherine Deneuve, Nicole Kidman en passant par Madonna et les Hells Angels. Elle a travaillé pour les magazines Vanity Fair, Elle ou Vogue. June Newton avait créé en 2004 la Fondation qui porte le nom de son mari, située à Berlin, la ville où il a été incinéré. (Belga)