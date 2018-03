Décès de Roger Bannister, "légende" britannique de l'athlétisme

Le Britannique Roger Bannister, mort samedi à l'âge de 88 ans, est une "légende" de l'athlétisme, premier homme à avoir couru le mile en moins de 4 minutes, avant de se distinguer aussi hors de la piste, en devenant un neurologue réputé.

Né le 23 mars 1929 à Harrow, en Angleterre, Roger Bannister a commencé à s'intéresser à l'athlétisme à l'adolescence.

Approché pour rejoindre l'équipe olympique britannique en 1948, il décline la proposition et se concentre sur les jeux de 1952 à Helsinki, où il termine quatrième au 1.500 m, établissant un record britannique.

Après ces jeux, il se fixe comme objectif de courir le mile sous les 4 minutes.

Alors étudiant en médecine, "il a utilisé ses connaissances médicales pour concevoir son propre régime d'entraînement et étudier les aspects mécaniques de la course à pied", explique la fédération internationale d'athlétisme (IAAF) dans un communiqué publié après l'annonce de son décès.

Le 6 mai 1954, le jour de son fameux record à Oxford, Bannister débute sa journée en travaillant à l'hôpital. Aidé de ses camarades Chris Brasher et Chris Chataway, il courra le mile (1.609 m) en 3 min 59 sec 4/10, devenant à 25 ans le premier athlète à passer en dessous des 4 minutes.

"Les meilleurs coureurs du monde tentaient depuis un quart de siècle de passer sous la barrière des quatre minutes, qui était autant une barrière psychologique qu'une barrière physique. L'assaut de Bannister a permis à l'humanité d'entrer dans un monde rempli de nouvelles possibilités", selon Sebastian Coe, le président de l'IAAF, qui battit lui aussi le record du mile.

"Son exploit a transcendé le sport, sans parler de l'athlétisme. C'est un moment historique qui a soulevé le coeur d'une nation et redonné du baume au coeur dans un monde qui était encore au plus bas après la guerre".

- 'Géant' -

Moins de deux mois plus tard, son record est battu par l'Australien John Landy. Les deux hommes se retrouvent en août de la même année, aux Jeux du Commonwealth à Vancouver, lors desquels Roger Bannister prend sa revanche en remportant le mile en 3 min 58 s 8, ce qu'il considéra comme "l'apogée de (sa) carrière d'athlète".

La même année, il remporte l'or dans le 1.500 mètres lors des championnats d'Europe d'athlétisme.

Roger Bannister prend ensuite sa retraite sportive, se marie en 1955 et se consacre à ses études de médecine. Il devient neurologue et continue à courir pour le plaisir jusqu'à un accident de voiture en 1975, où il se blesse à la cheville.

En 2011, ce père de quatre enfants (deux garçons et deux filles) apprend qu'il souffre de la maladie de Parkinson.

"J'ai des problèmes avec la marche, ironiquement, c'est un trouble neurologique - la maladie de Parkinson", commente-t-il au micro de la BBC.

Mais le médecin prend les choses avec philosophie. "J'ai vu et soigné des patients atteints de tant de troubles neurologiques et d'autres problèmes, que je ne suis pas surpris d'avoir contracté une maladie. C'est dans la nature des choses".

Qualifié de "géant", de "légende", décrit par la Première ministre britannique Theresa May comme une "grande icône sportive britannique", Roger Bannister était toujours "humble" et "encourageant" selon le coureur de fond britannique et quadruple champion olympique Mo Farah.

Il avait été fait chevalier par la reine en 1975.

La paire de chaussures avec laquelle il est passé sous les 4 minutes reste elle aussi dans la légende: adjugée 266.500 livres en septembre 2015 (environ 409.000 dollars au taux de change de l'époque), un prix record pour des chaussures de sport.