Le prince Philip, époux de la reine Elizabeth II, est décédé ce vendredi matin à l'âge de 99 ans. Jusqu'aux funérailles, dont la date est encore inconnue, le Royaume-Uni observera une période de deuil national. En raison du coronavirus, la reine envisage des "dispositions modifiées" pour les obsèques, qui seront annoncés en "temps voulu", a précisé dans l'après-midi Buckingham.

Mais la société royale College of Arms, gardienne du protocole, affirme qu'il ne s'agira pas d'obsèques d'Etat. Conformément aux souhaits du prince Philip, la cérémonie se tiendra en la chapelle Saint-George du château de Windsor. En raison de la pandémie, il sera demandé au public de ne pas de s'y rendre.

On voit mal des chefs d'Etat étrangers, ou même le Roi des Belges, passer dix jours à Londres à l'ambassade de Belgique à attendre

Notre grand reporter Christophe Giltay est intervenu dans le RTL INFO 19H ce vendredi. En direct, il a rappelé les liens qui existent entre la famille royale britannique et la famille royale belge. "Les liens actuels n'étaient pas extrêmement étroits. Ce sont des lointains cousins. En fait, la famille royale d'Angleterre s'appelait Saxe-Cobourg, comme la famille royale belge, jusqu'à la guerre de 14. Mais c'était un nom allemand Saxe-Cobourg. Et comme c'était la guerre, ils ont changé leur nom en Windsor. Mais ce sont deux branches de la même famille", a précisé notre journaliste.

Malgré ces liens familiaux qui existent, le roi Philippe et la reine Mathilde ne devraient pas assister aux obsèdes du prince Philip. Christophe Giltay identifie deux raisons principales: la crise sanitaire et le choix d'une cérémonie privée. "En Angleterre, actuellement on doit subir une sévère quarantaine. Il faut rester dix jours sans pouvoir sortir, dans une maison ou un hôtel. On voit mal des chefs d'Etat étrangers, ou même le Roi des Belges, passer dix jours à Londres à l'ambassade de Belgique à attendre. C'est pour ça qu'en plus, comme la cérémonie ne sera pas une cérémonie nationale, mais une cérémonie privée, il y aura donc la famille proche, quelques amis et les Premiers ministres des quinze pays du Commonwealth dont la Reine est toujours la Reine", a indiqué notre grand reporter.