Moscou affirme ne pas savoir qui sont les deux Russes incriminés par la police britannique

(Belga) La Russie a affirmé mercredi ne pas savoir qui sont les deux ressortissants russes contre lesquels la police britannique a lancé un mandat d'arrêt dans le cadre de l'affaire de l'empoisonnement de l'ex-espion russe Sergueï Skripal en Angleterre.

"Les noms et les photographies qui ont été publiés dans les médias ne nous disent rien", a déclaré la porte-parole de la diplomatie russe, Maria Zakharova, citée par l'agence de presse publique TASS. La police britannique a annoncé mercredi lancer deux mandats d'arrêt contre deux ressortissants russes dans l'affaire de l'empoisonnement au Novitchok de l'ex-espion russe Sergueï Skripal et de sa fille Ioulia, en Angleterre, identifiés comme étant Alexander Petrov et Ruslan Bochirov. (Belga)