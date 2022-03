Moscou annonce un "rapprochement" des positions dans ses pourparlers avec Kiev

(Belga) Le chef de la délégation russe aux pourparlers avec Kiev a annoncé vendredi avoir constaté un "rapprochement" des positions sur la question d'un statut neutre de l'Ukraine et des progrès sur celle de la démilitarisation du pays.

"Le sujet du statut de neutralité de l'Ukraine et de sa non-adhésion à l'Otan est l'un des points clés des négociations, c'est le point sur lequel les parties ont rapproché le plus possible leurs positions", a déclaré Vladimir Medinski, cité par les agences russes. Il a toutefois relevé des "nuances" à propos des "garanties de sécurité" réclamées par l'Ukraine. "En ce qui concerne la démilitarisation, je dirais 50/50", a-t-il poursuivi, disant ne pas pouvoir révéler les détails des négociations mais que les délégations sont "à mi-chemin" d'un accord sur la question. La Russie, qui mène depuis le 24 février une offensive contre son voisin, mène parallèlement des négociations avec Kiev pour exiger d'elle un statut neutre comme celui de la Suède ou de l'Autriche, un refus d'une adhésion à l'Otan et une démilitarisation et une "dénazification" du pays. L'Ukraine avait estimé mercredi que des "contradictions profondes" persistaient dans les pourparlers russo-ukrainiens, mais qu'un "compromis" était encore possible. (Belga)