Moscou demande d'inclure un meurtrier condamné dans un échange de prisonniers, selon CNN

Des responsables du gouvernement russe ont demandé qu'un ancien espion condamné pour meurtre en Allemagne l'année dernière soit inclus dans un échange de prisonniers avec les États-Unis, rapporte la chaîne américaine d'information en continu CNN.

Pour la première fois depuis le début de la guerre en Ukraine, le secrétaire d'État américain Antony Blinken a rencontré vendredi son homologue russe Sergueï Lavrov. Ils ont discuté de l'éventuelle libération de la basketteuse américaine Brittney Griner et du citoyen américain Paul Whelan, qui sont emprisonnés en Russie. Washington n'a pas encore communiqué de détails sur la nature de l'offre, et ne parle pas non plus d'un échange de prisonniers. Les médias russes ont cependant précédemment rapporté qu'un échange était en préparation entre la basketteuse et Viktor Bout, un marchand d'armes russe notoire. Cet homme avait été arrêté en Thaïlande en 2008 et purge une peine de 25 ans de prison aux États-Unis. Les Russes avaient déjà introduit une demande formelle de libération de Vadim Krasikov au début du mois, selon CNN. Cet espion a été condamné à la prison à vie en décembre pour le meurtre d'un Géorgien d'origine tchétchène, Zelimkhan "Tornike" Khangoshvili, dans le parc du Kleiner Tiergarten de Berlin en 2019. Selon les juges, le meurtre a été perpétré sur ordre de l'État russe, ce que Moscou dément.