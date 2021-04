Moscou menace "ouvertement" Kiev de destruction

(Belga) Moscou menace ouvertement l'Ukraine de destruction, a assuré jeudi le chef de la diplomatie ukrainienne Dmytro Kouleba, sur fond de tensions exacerbées avec la Russie.

"Ils menacent ouvertement l'Ukraine d'une guerre et de détruire l'Etat ukrainien", a déclaré le ministre lors d'une conférence de presse conjointe avec ses trois homologues des pays baltes, venus à Kiev pour exprimer leur solidarité. "Nous condamnons l'aggravation de la situation sécuritaire (provoquée) par la Russie et les actes et déclarations de Moscou visant à faire monter la tension militaire et à saper les efforts diplomatiques", a-t-il poursuivi. "La ligne rouge pour l'Ukraine est sa frontière d'Etat. Si la Russie viole la ligne rouge, elle devra en souffrir", a-t-il prévenu, en appelant les Occidentaux à imposer dans ce cas de nouvelles sanctions contre Moscou. Le gouvernement ukrainien craint que Moscou ne cherche à provoquer un casus belli pour tenter de justifier une opération armée. Le Kremlin a de son côté assuré "ne menacer personne" et dénoncé en retour des "provocations" ukrainiennes. La Russie a déployé ces dernières semaines des dizaines de milliers de soldats à la frontière avec l'Ukraine et en Crimée, péninsule qu'elle a annexée en 2014. Elle a affirmé y mener des "exercices militaires" en réponse aux actes "menaçants" de l'Otan, alliance que Kiev ambitionne de rejoindre.