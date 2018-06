Mouvement de panique hier soir à Londres: un court-circuit provoque une explosion mineure dans le métro

Un court-circuit d'origine accidentelle a provoqué une explosion dans le métro de Londres à la station Southgate, au nord de la ville. Cela a créé un mouvement de panique parmi les passagers.

Une explosion mineure a eu lieu mardi soir dans le métro de Londres à la station Southgate. Elle a fait cinq blessés légers, indique la police mercredi. La police britannique des transports (British Transport Police) a précisé que ses agents continuaient d'enquêter sur cette explosion qui a détoné dans la gare de Southgate. La piste d'une batterie défectueuse est privilégiée."Un homme âgé de 23 ans, originaire d'Enfield, a été interpellé, soupçonné d'avoir agi de manière à causer une explosion pour blesser ou causer des dommages matériels et d'avoir mis en danger la sécurité du rail."



Il a été libéré tandis que l'enquête poursuit son cours. La police métropolitaine de Londres avait indiqué auparavant avoir été appelée à la suite d'informations "concernant une explosion et des personnes s'enfuyant" à la station de métro. Un premier examen a suggéré que l'explosion avait été causée par un court-circuit de la batterie. L'incident n'est pas traité comme une possible attaque terroriste.