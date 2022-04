MSF a déjà évacué 114 patients de l'est vers l'ouest de l'Ukraine en train médicalisé

(Belga) Médecins sans frontières (MSF) a procédé, les 9 et 10 avril, au transfert en train médicalisé de 48 patients depuis des hôpitaux de l'est de l'Ukraine vers des zones plus sûres à l'ouest, indique lundi l'ONG. Il s'agit de la 4e opération de ce genre menée par MSF en collaboration avec les chemins de fer ukrainiens et le ministère de la Santé. En tout, 114 patients ont déjà été évacués en train médicalisé.

Les 48 patients provenaient d'hôpitaux proches de la ligne de front dans les alentours de Kramatorsk, dans l'est de l'Ukraine. Quarante-sept d'entre eux ont été transférés à Lviv et le dernier est en route vers un hôpital de Kiev. Les troupes russes ont mené vendredi une attaque à la roquette contre la gare de Kramatorsk où des milliers de civils attendaient d'être évacués vers l'ouest du pays. Le bilan de l'attaque s'élève à 57 morts. L'organisation était déjà présente dans la ville avant l'attaque pour procéder à des évacuations. "Nous avons dû nous demander si nous pouvions y retourner. Les appels désespérés des hôpitaux de la région nous demandant d'emmener leurs patients dans des endroits plus sûrs nous ont fait prendre notre décision", explique MSF. "Nous sommes retournés dans la zone le samedi 9 avril, et nous sommes fermement déterminés à poursuivre, et même à essayer d'étendre ce service." MSF a déjà mené quatre évacuations en train médicalisé, évacuant au total 114 personnes. La première a permis le transfert de neuf patients des hôpitaux de Zaporizhzhya vers Lviv. Dix-sept patients ont été emmenés de Kramatorsk à Dnipro lors de la deuxième évacuation et la troisième a permis le transfert de 40 patients depuis Kramatorsk. L'ONG a affirmé être "fermement déterminés à poursuivre, et même à essayer d'étendre ce service". (Belga)