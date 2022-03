MSF mobilise des aides en Ukraine et dans les pays limitrophes

(Belga) L'organisation Médecins sans frontières (MSF) a annoncé mardi qu'elle travaillait à la mise en place d'une réponse d'urgence en Ukraine et d'un déploiement d'équipes en Pologne, Moldavie, Hongrie, Roumanie et Slovaquie. "Des équipes sont également prêtes à intervenir en Russie et Biélorussie", a souligné l'ONG.

"Des équipes MSF ont distribué des kits pour blessés de guerre à Marioupol (une ville portuaire et industrielle de l'oblast de Donetsk, ndlr). Nous avons également assuré une formation en télémédecine pour la prise en charge des traumatismes auprès de 30 chirurgiens de l'est de l'Ukraine", a indiqué l'organisation. "Nos bénévoles sont arrivées à la frontière entre la Pologne et l'Ukraine. Elles tentent actuellement d'acheminer du personnel et des fournitures essentielles en Ukraine et de mettre en place des activités d'intervention d'urgence des deux côtés de la frontière. Les équipes vont également procéder à des évaluations le long de la frontière de l'Ukraine avec la Russie et la Biélorussie", selon MSF. "En raison des combats en cours, il reste difficile de déterminer l'étendue réelle des besoins médicaux en Ukraine. MSF se prépare à une série de scénarios, ce qui nous permettra de renforcer notre réponse", d'après l'ONG. MSF a déploré la détresse de la population ukrainienne. "Beaucoup de ceux qui ont traversé la frontière polonaise, nous ont dit avoir passé de longues heures dans des files d'attente, alors que les températures sont glaciales. Certains étaient déshydratés et d'autres souffraient d'hypothermie. Nous avons fait don d'articles de première nécessité à un centre d'accueil en Pologne et nous nous efforçons d'intensifier notre réponse". (Belga)