Mystérieuse affaire au Royaume-Uni: 20 ans après la découverte d'un torse d'enfant, la police lance un appel à témoins

La police britannique a lancé un appel à témoins mardi, 20 ans après la découverte dans la Tamise à Londres du torse d'un petit garçon que les enquêteurs pensent être la victime d'un meurtre rituel.



Dans un communiqué, la Metropolitan police appelle toute personne pouvant fournir des informations à "faire preuve de courage" et se manifester pour résoudre ce mystère qui avait provoqué l'émotion au Royaume-Uni.



Le corps du petit garçon, dont la tête et les membres avaient été coupés, avait été retrouvé le 21 septembre 2001 dans le fleuve qui traverse Londres, à hauteur de Tower Bridge. Les enquêteurs, qui ont surnommé le petit garçon "Adam", pensent qu'il a été victime d'un meurtre rituel. D'après les médecins légistes, la victime était âgée de cinq ou six ans et originaire du Nigeria et la cause de la mort est un traumatisme violent au cou.



Les enquêteurs pensent que le petit garçon était une victime d'un trafic, arrivé au Royaume-Uni après avoir peut-être transité par l'Allemagne.



"C'est incroyablement triste et frustrant que le meurtre d'Adam reste non résolu" a déclaré la détective en chef Kate Kieran, citée dans le communiqué.



"Nous sommes conscients que les gens n'ont peut-être pas voulu parler à l'époque et ont peut-être ressenti de la loyauté envers la ou les personnes impliquées", a-t-elle poursuivi.



"Cependant, ces 20 dernières années, les allégeances et les relations ont peut-être changé et certaines personnes peuvent maintenant se sentir davantage à l'aise pour nous parler. Nous les implorons de faire preuve de courage et de se manifester si elles savent quelque chose", a-t-elle ajouté.



Dans cette affaire, une femme avait été arrêtée pour suspicion de meurtre, puis libérée. Deux hommes ont aussi été arrêtés dans le cadre d'une enquête sur un possible trafic d'êtres humains puis relâchés.