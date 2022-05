Mystérieux accident de train en Autriche: un mort et plus d'une dizaine de blessés

Une personne a été tuée et douze ont été blessées lorsque un train a déraillé lundi près de Vienne, ont indiqué les services de secours.

L'accident est intervenu en fin de journée sur la commune de Münchendorf, au sud de la capitale autrichienne, "pour des raisons inconnues", a déclaré Andreas Zenker, porte-parole de la Croix-Rouge dans la région.



Un wagon s'est renversé sur le talus, tandis qu'un autre a fini sa course dans un champ près des rails.



Parmi les blessés, "trois sont gravement touchés et neuf légèrement", a précisé M. Zenker, ajoutant qu'une centaine de passagers se trouvaient à bord.



"Grave accident de train à Münchendorf", avaient écrit plus tôt les services d'urgence sur Facebook. "Plusieurs hélicoptères de secours et un important contingent de secouristes sont mobilisés".



Le train était opéré par la compagnie privée Raaberbahn reliant l'Autriche à la Hongrie voisine. Aucun représentant n'avait pu être joint dans l'immédiat.



Les accidents mortels sont rares dans ce pays alpin de neuf millions d'habitants, membre de l'Union européenne.



En février 2018, une collision ferroviaire a tué une personne et fait 22 blessés. Deux mois plus tard, 54 personnes ont été blessées dans un autre accident à Salzbourg.