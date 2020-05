Naissance princière au Grand-Duché de Luxembourg

(Belga) La grande-duchesse héritière Stéphanie de Luxembourg, épouse du grand-duc héritier Guillaume, a donné la vie à leur premier enfant ce dimanche matin, annonce le Maréchalat de la Cour grand-ducale dans un communiqué. Tout le monde se porte bien.

Le petit Charles Jean Philippe Joseph Marie Guillaume fait 50 cm et pèse 3,190 kg. Le prince Guillaume, âgé aujourd'hui de 38 ans, est le fils aîné du grand-duc Henri et de l'épouse de celui-ci, Maria Teresa, et succèdera un jour à son père. Le prince a épousé la comtesse Stéphanie de Lannoy, une jeune aristocrate d'origine belge, le 20 octobre 2012. Leur bébé est le cinquième petit-enfant du couple grand-ducal. La naissance du premier enfant du couple héritier sera saluée par 21 coups de canons tirés par une batterie d'artillerie mise en place par l'Armée sur les hauteurs du Fort Thüngen. (Belga)