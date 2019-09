Naomi Campbell revient à Londres pour un défilé caritatif

La top model Naomi Campbell est revenue à Londres, sa ville d'origine, pour un gala caritatif organisé samedi soir au British museum, destiné à récolter des fonds pour les jeunes et les personnes défavorisées.

La soirée, qui incluait un défilé et une vente aux enchères, était organisée en marge de la fashion week de Londres et dans le cadre de l'association qu'elle a créée en 2005, "Fashion For Relief".

Naomi Campbell a déjà organisé de tels événements à New York, Londres, Cannes, Moscou, Mumbai et Dar es Salaam. Des fonds avaient été récoltés pour les victimes de l'ouragan Katrina, du tsunami au Japon ou du tremblement de terre en Haïti, entre autres.

Cette fois, Mme Campbell qui a grandi dans le sud de la capitale britannique, a choisi comme associations partenaires l'Unicef et le fonds du maire de Londres, destiné à encourager la mobilité sociale de jeunes Londoniens défavorisés.

La mannequin de 49 ans a elle-même arpenté le podium, d'abord dans une robe longue moulante fendue à l'arrière, aux manches en plumes multicolores, puis dans une combinaison corail très décolletée et surmontée d'une cape parsemée de trous.

Le British Fashion council, qui représente l'industrie de la mode britannique, avait annoncé en juin que Naomi Campbell recevra le prix d'"icône de la mode". Il lui sera décerné le 2 décembre à la cérémonie annuelle des Fashion awards qui se dérouleront au Royal Albert Hall, à Londres.

Ce prix récompense sa contribution au secteur de la mode, sa carrière internationale de mannequin, son travail philanthropique auprès d'organisations caritatives et ses efforts pour promouvoir la diversité et l'égalité.