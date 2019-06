Natation: retour presque parfait pour Florent Manaudou à Rome

Florent Manaudou a réalisé un retour quasi parfait vendredi à Rome en nageant le deuxième temps de la finale du 50 m dans le temps remarquable, après près de trois ans d'absence de la compétition, de 21 sec 72/100.

Avec seulement dix semaines entraînement derrière lui, le champion olympique 2012 et vice-champion olympique 2016 du 50 m n'a été devancé que par le Brésilien Bruno Fratus (21.42), détenteur de la meilleure performance mondiale de l'année (21.31).

Le Français a amélioré d'un centième de seconde son chrono du matin dans les séries, où il avait déjà réalisé le deuxième temps derrière le Brésilien avec un temps de 21 sec 73/100.

"Je nage un centième plus vite, c'est bien", a retenu Florent Manaudou, reconnaissant avoir fait moins d'erreurs pour sa deuxième course de la journée, mais avec "moins de jus".

"La série de ce matin était tellement importante pour moi que je ne peux pas tirer des enseignements de ça parce que j'ai perdu vraiment beaucoup d'énergie", a-t-il expliqué, reconnaissant qu'il avait eu "les larmes aux yeux" après sa première course.

"Ca fait dix semaines que je nage pour ça et je suis content parce que j'étais un nageur d'entraînement et maintenant je suis un nageur de compétition", s'est-il encore félicité, même si il sait qu'il lui reste encore beaucoup à faire avant Tokyo.

"J'ai plus gagné là en dix semaines que je gagnerai en un an", a reconnu Manaudou, devenu dès son retour vendredi le 8e meilleur performeur de l'année sur 50m. Son objectif: atteindre le chrono de "21 sec" et "gagner les Jeux en 21.1 ou 21.2".

"Tout le monde m'attendait, c'est dur de faire un come back comme ça", a confié celui qui a pris il y a près de trois ans la décision de quitter les bassins pour jouer au handball, son autre sport de prédilection. Mais, a-t-il aussitôt ajouté, "je n'ai rien perdu de mon envie".

Florent Manaudou n'est pas le seul Français à s'être félicité de sa journée romaine: Mehdy Metella a terminé deuxième de la finale du 100m papillon avec un chrono de 51 sec 65/100, derrière le Sud-Africain Chad Le Clos (51.61).