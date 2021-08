Naufrage d'un yacht au large de la Grèce: les 18 passagers ont pu être sauvés

Dix-huit personnes au total, dont trois enfants, ont été repêchées jeudi saines et sauves par les autorités grecques après le naufrage d'un yacht au large de l'île de Milos en mer Egée, a-t-on appris auprès des garde-côtes grecs.



Dans un premier temps les garde-côtes avaient indiqué qu'il y avait 17 personnes tombées à l'eau après que leur yacht eut coulé.



"Les 18 naufragés, tous Grecs, sont sains et saufs et ont été transférés sur l'île de Milos à bord d'un paquebot", a indiqué à l'AFP une responsable du bureau de presse des gardes-côtes.



Trois patrouilleurs, un paquebot et deux hélicoptères ont participé à l'opération de sauvetage épaulés par deux hélicoptères dont l'un de l'armée de l'air grecque, selon la même source.



Un paquebot a été affrété pour repêcher les naufragés, ont indiqué les garde-côtes soulignant qu'un cargo naviguant dans la zone ainsi qu'un avion de l'armée d'air avaient également participé à l'opération, selon les garde-côtes.



Selon les premières informations, le yacht Acvitannia battant pavillon britannique était long de 28 mètres.



De forts vents de 40 kmh (6 Beaufort) soufflaient jeudi dans la zone où le naufrage a eu lieu, à 16 milles nautiques de Milos, près de l'îlot d'Antimilos.



L'île grecque de Milos est située dans l'archipel de Cyclades en mer Egée, au sud-est d'Athènes, destination touristique très prisée en été.



Le naufrage du yacht a eu lieu près d'une zone maritime dite Falconera connue pour le naufrage du ferry "Héraklion" survenu en décembre 1966 et ayant fait 273 morts.