Navalny est "libre" de revenir en Russie

Le Kremlin a affirmé mercredi que le principal opposant russe Alexeï Navalny, sorti de l'hôpital à Berlin après avoir survécu à un empoisonnement au Novitchok selon ses médecins, était "libre" de revenir en Russie s'il le souhaitait.

"En ce qui concerne son retour à Moscou, il est libre, comme tout citoyen russe, de le faire à n'importe quel moment", a indiqué le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, cité par les agences de presse russes. "Dans tous les cas, c'est très bien si le patient est effectivement en voie de guérison. Nous lui souhaitons un prompt rétablissement", a ajouté M. Peskov, qui ne prononce jamais le nom de l'opposant, tout comme Vladimir Poutine. Le porte-parole du Kremlin a également commenté un article du journal français Le Monde affirmant que Vladimir Poutine aurait décrit l'opposant avec mépris lors d'un entretien avec son homologue Emmanuel Macron, et aurait affirmé qu'il avait déjà simulé des malaises par le passé et commis des actes illégaux. Selon M. Peskov, "le journal ne pouvait pas avoir d'informations fiables" au sujet de cette conversation et il y a "beaucoup d'inexactitudes dans la formulation" des propos de M. Poutine. "Nous ne pouvons pas croire que l'Élysée a divulgué délibérément l'enregistrement de la conversation entre les deux présidents à la presse. La France ne peut pas faire ça, nous ne voulons même pas y croire", a-t-il poursuivi. Trente-deux jours après sa prise en charge à Berlin dans un état grave à la suite d'un empoisonnement présumé au Novitchok en Sibérie, Alexeï Navalny a été autorisé à quitter l'hôpital berlinois où il était soigné. Selon ses alliés, il prévoit désormais de revenir en Russie. Moscou continue pour sa part de mettre en doute la version de l'empoisonnement et dément toute responsabilité.