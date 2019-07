Naviguer tout en ramassant les déchets, c'est possible: immersion dans le "tourisme éco-responsable"

C'est ce qui s'appelle du "tourisme éco-responsable". À Amsterdam, une société propose des mini-croisières au cours desquels les touristes sont invités à naviguer sur les canaux tout en ramassant les déchets qu'ils pourraient y trouver.

Armés de filets de pêches,serrés sur un petit bateau, des touristes scrutent les eaux troubles des célèbres canaux d'Amsterdam. Pendant deux heures, ils ont le sentiment de joindre l'utile à l'agréable. "Je suis très surpris par la quantité de déchets, des choses qui n'ont même jamais été utilisées", déclare Guy O'Loughnane, touriste britannique. "C'est très sympa comme ballade mais c'est aussi révélateur de tout ce qu'on peut trouver dans les canaux", ajoute Angela Katz, australienne habitant à Amsterdam.

Des canettes, des chaussures, des gants, des fruits, des bouteilles de vin... Voilà donc la récolte du jour pour les passagers de cette mini-croisière qui ne se contentent pas de ramasser les déchets dans l'eau.

Ce tourisme éco-responsable a été créé, il y a 8 ans, par Marius Smit. Le fondateur de Plastic Whale constate un réel engouement.

'"L'année dernière, nous avons collecté plus de 46.000 bouteilles ,et croyez-le ou non , nous les avons comptées à la main. ça représente deux à trois fois le volume d'une autre source de matériaux", indique-t-il.





La société est soutenue par le prince Harry



Une partie du plastique recyclé sert ensuite de matière première à la construction des bateaux utilisés par le croisiériste écolo. Rien ne se perd !

12.000 personnes ont participé l'an dernier à la pêche aux déchets sur les canaux d'Amsterdam. Le coût: 25 euros pour un tour.

L'initiative est en train de gagner en notoriété à l'étranger. Le prince Harry défenseur des causes environnementales soutient la société hollandaise.