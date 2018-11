Netanyahu part en Bulgarie en dénonçant "l'hostilité" de l'UE envers Israël

(Belga) Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a dénoncé jeudi "l'attitude hypocrite et hostile de l'Union européenne" (UE) envers Israël avant son départ en Bulgarie où il doit rencontrer quatre dirigeants européens.

M. Netanyahu tente de nouer des alliances politiques avec des pays européens moins critiques de la politique israélienne actuelle envers les Palestiniens. Il veut également convaincre l'UE de renforcer la pression sur l'Iran, son ennemi juré et n'a cessé de critiquer un plan d'aide élaboré par Bruxelles pour sauver l'accord nucléaire avec l'Iran et compenser les sanctions américaines contre ce pays. En août, lors d'un sommet avec des pays baltes, il avait appelé tous les pays à "joindre leurs efforts pour restaurer les sanctions contre l'Iran". Lors d'une visite l'an dernier en Hongrie, pays qui entretient des relations tendues avec l'UE dont il est pourtant membre, M. Netanyahu avait dénoncé au cours d'une conversation privée les exigences selon lui "absolument folles" de l'UE concernant l'occupation israélienne de la Cisjordanie. Israël occupe militairement la Cisjordanie, territoire palestinien, depuis 1967 ainsi que Jérusalem-Est, la partie palestinienne de la ville Sainte, qu'il a annexée. Cette annexion n'a jamais été reconnue par la communauté internationale. L'UE défend la solution à deux Etats, un israélien et un palestinien, pour mettre fin à ce conflit qui dure depuis des dizaines d'années. M. Netanyahu qui doit rencontrer ses homologues bulgare, roumain, serbe et grec vendredi a déclaré que son objectif est "de renforcer" les relations d'Israël avec chacun de ces pays. "Il s'agit d'un groupe de pays avec qui je veux promouvoir ma politique et changer l'attitude hypocrite et hostile de l'UE", a-t-il affirmé selon un communiqué de son bureau. (Belga)