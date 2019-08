Netanyahu part en visite en Ukraine, à un mois des législatives

(Belga) Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu se rend dimanche en visite officielle en Ukraine, d'où sont originaires de nombreux Israéliens, à un mois des élections législatives dans son pays.

Il s'agit de la première visite d'un Premier ministre israélien en Ukraine depuis vingt ans, selon des médias israéliens. Avant de s'envoler pour Kiev pour cette visite de deux jours, M. Netanyahu a déclaré s'y rendre à l'invitation du président nouvellement élu Volodymyr Zelensky. Les deux hommes doivent se rencontrer lundi pour discuter "de la création d'une zone de libre-échange, de l'accord sur les retraites et d'une foule d'autres questions qui renforceront davantage les excellentes relations entre les deux pays", a indiqué le Premier ministre israélien dans une vidéo mise en ligne sur sa chaîne YouTube. Plus d'un million de personnes en provenance des ex-républiques soviétiques se sont installées en Israël après l'ouverture du Rideau de fer. La société israélienne a dû alors intégrer l'équivalent d'un cinquième de sa population. Benjamin Netanyahu doit également se recueillir au mémorial de Babi Yar, lieu du plus grand massacre par balle perpétré pendant la Shoah. Plus de 33.000 Juifs ukrainiens y avaient été assassinées en avril 1941. Des analystes estiment qu'avec cette visite, Benjamin Netanyahu, à la tête du parti de droite Likoud, tente de gagner les voix des Israéliens d'origine ukrainienne en vue des élections législatives du 17 septembre. Ces derniers sont généralement enclins à voter pour le parti russophone et nationaliste Israël Beiteinou dirigé par Avigdor Lieberman. (Belga)