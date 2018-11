Nevine a peur du Brexit: "J 'ai 4 mois de provisions pour le moment"

Le projet d'accord de divorce conclu entre les Britanniques et les Européens est donc plus souple que prévu. Ce qui soulage une partie des britanniques. Jusqu'ici beaucoup craignaient de ne plus pouvoir se procurer aussi facilement certains produits, notamment des médicaments. Jean-Pierre Martin.

Il y a des provisions partout dans les moindres recoins de la maison. Nevine Moon a eu peur d'un Brexit dur. Elle montre le contenu des armoires de sa cuisine bien remplies: "On a probablement 4 mois de provisions pour le moment". Nevine et sa famille habite un petit village perdu des Cornouailles dans le Sud du Royaume-Uni. Elle a entassé des produits non périssables et surtout des médicaments importés à 40% de l'Europe: "Antihistaminiques et du Paracétamol", détaille-t-elle

Et maintenant, puisqu'il n'y aura sans doute pas de rupture brutale avec l'Europe, qu'allez-vous faire de tout cela?

Nevine Moon: "Si cela n'est pas nécessaire, cela n'a pas d'importance. Tout ce que nous n'emploierons pas ira à une banque alimentaire pour aider les gens qui en ont besoin."

Zahid est l'épicier du village: lui aussi, il a stocké à la demande de ses clients des milliers de boîtes de conserves. Au Royaume-Uni, la peur de pénurie de certains produits a réveillé le souvenir de la guerre. La peur a aussi été entretenue par la classe politique. Dans un autre village, à Boston plus au Nord, les Britanniques ont compris que les choses n'allaient pas finalement fondamentalement changer. Ann Dukes, une dame qui se promène sur le marché local: "Je pense que c'est la même chose. "

Les partisans d'une rupture dure avec l'Union Européenne ont l'impression d'avoir été trahis. Les autres sont soulagés, à commencer par le monde des entreprises.