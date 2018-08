Nigel Farage relance la bataille pour un Brexit dur

(Belga) Nigel Farage, ancien chef du parti europhobe britannique Ukip, a été nommé vice-président du mouvement pro-Brexit Leave Means Leave, avec lequel il s'est dit samedi déterminé à relancer la bataille pour obtenir une rupture nette avec l'Union européenne.

M. Farage a indiqué dans The Daily Telegraph qu'il entendait contrecarrer le "plan de Chequers" présenté par la Première ministre britannique Theresa May, une proposition de sortie "frauduleuse" selon lui, visant à conserver des liens commerciaux étroits avec l'UE après le Brexit. Ce plan constitue "une trahison lâche" et empêchera le Royaume-Uni de "reprendre le contrôle de (ses) frontières, de (ses) droits de pêche" ou de "commercer au niveau mondial", a-t-il estimé dans une tribune publiée par The Daily Telegraph. Nigel Farage participera activement à la prochaine campagne de Leave Means Leave (Partir signifie partir), prévoyant notamment des rassemblements et un tour en bus du Royaume-Uni. "Au cours des derniers mois, et surtout depuis la trahison de Chequers, de nombreuses personnes m'ont interpellé dans la rue pour me demander 'Quand revenez-vous?'", a-t-il expliqué. "Eh bien, vous avez désormais la réponse: je suis de retour". Nigel Farage avait quitté la tête de l'Ukip peu après le référendum du 23 juin 2016 favorable au retrait de l'UE, estimant avoir atteint son objectif politique. Présenté en juillet, le plan de Chequers prévoit la création d'une zone de libre-échange pour les biens et produits agricoles entre le Royaume-Uni et l'UE, et un maintien initial de l'alignement réglementaire de Londres sur Bruxelles dans ces domaines. Retoqué par Bruxelles, ce plan avait aussi provoqué la démission de deux poids lourds du gouvernement britannique, le ministre du Brexit David Davis et celui des Affaires étrangères Boris Johnson, en désaccord sur la ligne jugée trop molle. (Belga)