Nobel de la paix: les lauréats des dix dernières années

Voici la liste des lauréats des dix dernières années du prix Nobel de la paix qui a été annoncé vendredi à Oslo.

2022: le militant bélarusse emprisonné Ales Beliatski, l'ONG russe des libertés civiles Memorial et le Centre ukrainien pour les libertés civiles, "trois champions remarquables des droits humains, de la démocratie et de la coexistence pacifique" dans leurs trois pays.

2021: les journalistes philippine Maria Ressa et russe Dmitri Mouratov pour "leur combat courageux pour la liberté d'expression".

2020: le Programme alimentaire mondial (PAM) des Nations unies "pour ses efforts à combattre la faim dans le monde".

2019: le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed "pour ses efforts en faveur de la paix" et en particulier son "initiative déterminée pour régler le conflit frontalier avec l'Erythrée".

2018: le médecin congolais Denis Mukwege et la Yazidie Nadia Murad qui œuvrent à "mettre fin à l'emploi des violences sexuelles en tant qu'arme de guerre".

2017: la Campagne internationale pour l'abolition des armes nucléaires (ICAN) pour avoir contribué à l'adoption d'un traité historique d'interdiction de l'arme atomique.

2016: le président colombien Juan Manuel Santos pour son engagement à clore le conflit armé avec la guérilla des Farc.

2015: le Quartette pour le dialogue national tunisien, des acteurs de la société civile qui ont permis de sauver la transition démocratique en Tunisie.

2014: Malala Yousafzai (Pakistan) et Kailash Satyarthi (Inde) "pour leur combat contre l'oppression des enfants et des jeunes et pour le droit de tous les enfants à l'éducation".

2013: l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques (OIAC), pour ses efforts visant à débarrasser la planète de ces armes de destruction massive.