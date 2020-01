Nombre record de passagers pour Thalys en 2019

(Belga) L'entreprise ferroviaire Thalys a transporté 7,85 millions de passagers en 2019, une hausse de 4,6% et un nouveau record, a-t-on appris lundi auprès de la société, qui opère des liaisons à grande vitesse entre Paris, Bruxelles, Cologne et Amsterdam, notamment.

L'an dernier, Thalys a ajouté plusieurs destinations à son réseau, comme Disneyland Paris ou l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle. Izy, le train à bas coût lancé par Thalys et reliant Bruxelles à Paris a connu une forte hausse de fréquentation l'an dernier: +16,6%. Thalys a été créé en 1996. La société compte la SNCF (60%) et la SNCB (40%) comme actionnaires. Ces dernières ont annoncé à l'automne vouloir entamer le rapprochement de leurs filiales Thalys et Eurostar (détenue à 55% par la SNCF et 5% par la SNCB et qui assure pour sa part des liaisons à grande vitesse entre Paris, Londres et Bruxelles) pour créer une entreprise européenne plus efficace. Le projet de rapprochement a été baptisé "Greenspeed". (Belga)