Norvège: semi-confinement décrété à Oslo après un foyer du variant anglais

(Belga) Le gouvernement norvégien a annoncé samedi des mesures de semi-confinement, les plus strictes depuis le début de l'épidémie, à Oslo et dans sa région après la détection de cas du variant anglais dans une localité proche de la capitale.

Boutiques et centres commerciaux fermés hors commerces essentiels, déplacements et repas entre amis déconseillés, possibilité donnée aux municipalités de fermer les écoles, enseignement numérique pour les lycées font partie des restrictions annoncées à partir de samedi pour Oslo et neuf communes de son agglomération. "Nous mettons en place les mesures les plus strictes depuis mars dernier dans dix communes. Dans certains domaines, nous allons même encore plus loin qu'en mars", a constaté le ministre de la Santé, Bent Høie, lors d'une conférence de presse, reconnaissant qu'elles entraîneraient "un quotidien difficile pour beaucoup". Tous les évènements publics, à l'intérieur et à l'extérieur, seront annulés en dehors des enterrements. Les restaurants seront cantonnés à la vente à emporter. Ces mesures, en vigueur au moins jusqu'au 31 janvier, font suite à la détection de cas du variant anglais du coronavirus, plus contagieux, dans une maison de retraite de la commune de Nordre Follo, à 30 km d'Oslo. Ce variant a été retrouvé chez deux pensionnaires, décédés, de plus de 90 ans, a annoncé vendredi l'Institut norvégien de santé publique. Au total, 22 employés et 12 pensionnaires y ont contracté le coronavirus, sans qu'il soit établi à ce stade qu'il s'agit du même variant. Les autorités sanitaires sont d'autant plus inquiètes que l'origine de ces cas n'a pas encore été déterminée, aucun lien avec la Grande-Bretagne n'ayant pour l'instant pu être mis en évidence. "Nous faisons ce que nous pouvons pour arrêter ce foyer avec des mesures fortes, afin de reprendre rapidement le contrôle et assouplir les mesures les plus dures", a expliqué M. Høie samedi. (Belga)