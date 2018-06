Notre journaliste a visité les locaux d'Europol et rencontré sa nouvelle directrice belge: "C'est un peu comme visiter le décor d'un film ou d'une série policière"

Le Premier ministre Charles Michel et le ministre de l'Intérieur Jan Jambon ont rendu visite mercredi à La Haye, aux Pays-Bas, à la nouvelle directrice exécutive d'Europol, la Belge Catherine De Bolle. L'ancienne commissaire générale de la police fédérale est à la tête de l'institution européenne depuis le 1er mai.

Europol, c'est l'organe de coordination des polices européennes et c'est un acteur majeur dans la lutte contre le terrorisme et la criminalité. Et notre journaliste Christophe Giltay, présent à La Haye de compléter: "Visiter Europol, c'est un peu comme visiter le décor d'un film ou d'une série policière. On voit partout des experts derrière des écrans qui affichent des portraits de potentiels suspects ou qui traquent sur internet des messages de terroriste. 1000 personnes travaillent ici, dont 100 analystes parmi les meilleurs du monde."

"Evidemment, aucun pays européen n'aurait les moyens de s'offrir de tels experts. Le fait de mutualiser ces moyens de police permet à chaque pays européen de disposer d'une véritable force de frappe. Alors le fait qu'une Belge ait été portée à la tête de cette organisation est indubitablement une reconnaissance de la qualité de nos forces de police et on est bien loin des critiques entendues lors des attentats de Paris en novembre 2015. Alors j'ai rencontré Madame De Bolle, il y a quelques minutes et je lui ai demandé ce que la Belgique pouvait attendre comme aide par Europol par exemple en cas d'attentat et voici sa réponse: "Après les attentats à Bruxelles, Europol et la Belgique ensemble, on a invité toutes les unités de contre-terrorisme de l'Union. On a fait une réunion classifiée parce qu'on devait déterminer quels étaient les noms connus dans les autres pays et quelles étaient les informations qui pouvaient être partagées dans les investigations pour cette enquête."