Nouveau le 1er février - Nouveau code de conduite plus strict pour les commissaires européens

(Belga) Un nouveau code de conduite entrera en vigueur le 1er février prochain, qui s'appliquera à tous les membres actuels de la Commission Juncker.

Ce code prévoit notamment le passage de la "période de carence" de 18 mois à deux ans pour les commissaires, et à trois ans pour le président. Durant cette période, les anciens commissaires doivent informer leur ancien employeur des nouvelles fonctions qu'ils souhaitent occuper. Des restrictions sur le lobbying auprès de la Commission existent également. Les faits et gestes des anciens commissaires seront aussi désormais suivis par un nouveau comité d'éthique indépendant. Ce code décrit également pour la première fois ce qu'est "un conflit d'intérêts" et précise que les commissaires européens doivent éviter la perception de conflits d'intérêts. Ils doivent par ailleurs mentionner tous les investissements de plus de 10.000 euros et leurs frais de voyage de fonction seront publiés tous les deux mois. (Belga)